В Бурятии водитель без прав протаранил столб

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вчера утром в Еравнинском районе в 5 км от села Сосново-Озерское. Там 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», лишенный прав, не справился с управлением и перевернулся. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.





ДТП произошло днем 26 сентября на ул. Хоринской в селе Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющий прав, слетел с дороги и врезался в электроопору. В результате аварии водитель и 37-летний пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии