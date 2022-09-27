Происшествия 27.09.2022 в 09:37

В Бурятии водитель без прав протаранил столб

Два человека попали в больницу
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель без прав протаранил столб
ДТП произошло днем 26 сентября на ул. Хоринской в селе Хоринск. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Марк 2», не имеющий прав, слетел с дороги и врезался в электроопору. В результате аварии водитель и 37-летний пассажир иномарки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вчера утром в Еравнинском районе в 5 км от села Сосново-Озерское. Там 49-летний водитель автомобиля «УАЗ-469», лишенный прав, не справился с управлением и перевернулся. Мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.


Фото: ГИБДД Бурятии
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с 21 по 27 сентября

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