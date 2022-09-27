Происшествия 27.09.2022 в 12:00

В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья

В причинах возгорания сейчас разбирается полиция
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
Поздним вечером 26 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании крыши дома на улице Мурынская в селе Санага Закаменского района.

«Когда пожарные прибыли на место, мансардный этаж жилого дома был полностью охвачен огнем. Открытый огонь пожарные ликвидировали за 45 минут. В результате пожара повреждены стены мансардного этажа, произошло обрушение потолочного перекрытия и кровли. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

В доме проживала супружеская пара с шестью несовершеннолетними детьми. Как сообщили соседи, на момент возгорания хозяин дома с женой выехали в лес на заготовку ореха, а детей оставили у родственников.

Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка отделом надзорной деятельности и отделом полиции.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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с 21 по 27 сентября

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