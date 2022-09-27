В Улан-Удэ вандалы разбили половину светильников в сквере «Зодчий»

– Раньше были случаи, когда их ломали, мы их восстанавливали. Сейчас уничтожили просто половину. Мы отрабатываем по камерам видеонаблюдения. Помогут ли они, если некоторые горожане не понимают, что красота в сквере, благоустройство в городе делается для них. Уважаемые улан-удэнцы, просим бережно относиться к тому, что создается в городе, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.





Для установления всех обстоятельств происшествия Комитет городского хозяйства просит свидетелей и очевидцев позвонить в круглосуточную диспетчерскую МБУ «Горсвет» по телефону: 43-26-44.





В Улан-Удэ в ночь на 27 сентября неизвестные сломали 27 ландшафтных светильников из 58 в сквере «Зодчий». Как сообщили в мэрии, такие наземные фонари в городе используются для оформления впервые. Они обеспечивают не только хорошую освещенность пространства в темное время суток, но и украшают территорию.Напомним, масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее кроме ландшафтных светильников специалисты Горсвета установили в сквере 23 опоры наружного освещения «Свеча» с 69 светодиодными светильниками. Они служат для равномерного распределения светового потока.Также строители завершили в сквере установку топиария в виде четырех медведей, установили 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей, уложили плитку вокруг фонтана, установили оборудование в техническом помещении, подготовили чашу фонтана к монтажу оборудования. В нижней части сквера сотрудники Комбината по благоустройству обустроили 30 метров ливневой канализации.Фото: мэрия Улан-Удэ