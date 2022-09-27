Происшествия 27.09.2022 в 14:11

Виновник гибели 5-летнего ребенка в Бурятии получил 7-летний срок

Пьяный мужчина без прав усадил четверых детей в микрогрузовик и поехал к знакомым
A- A+
Текст: Константин Воронов
Виновник гибели 5-летнего ребенка в Бурятии получил 7-летний срок
В Бурятии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Кяхтинского района, по вине которого произошло смертельное ДТП.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подсудимый проживал в селе Энхэ-Тала с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик «Тойота». Мужчина, не имея прав, регулярно пользовался автомобилем.

Днем 29 мая сельчанин взял с собой малолетнего сына и трех детей младшего брата, с которыми на микрогрузовике поехал в соседнее село Тамир к знакомому. Впятером они разместились в трехместной кабине грузовика. На обратном пути домой водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. При опрокидывании машины один из племянников вылетел наружу, и его придавило кабиной. Пятилетний мальчик погиб на месте. Остальные дети получили различные травмы и были госпитализированы. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.

Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Виновник гибели 5-летнего ребенка в Бурятии получил 7-летний срок
27.09.2022 в 14:11
В Улан-Удэ вандалы разбили половину светильников в сквере «Зодчий»
27.09.2022 в 13:54
Дочь депутата Хурала проиграла борьбу за должность аудитора Счетной палаты Бурятии
27.09.2022 в 13:26
В Бурятии число турфирм снизилось на 2,2%
27.09.2022 в 13:08
Лесники Бурятии обеспечат дровами семьи мобилизованных
27.09.2022 в 12:46
Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда
27.09.2022 в 12:37
«Ростелеком» обеспечит мобильной связью еще пять сел Бурятии
27.09.2022 в 12:05
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
27.09.2022 в 12:00
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
27.09.2022 в 12:00
Глава Бурятии развеял слухи о своем сыне
27.09.2022 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ вандалы разбили половину светильников в сквере «Зодчий»
Мэрия просит откликнуться возможных свидетелей происшествия
27.09.2022 в 13:54
В Бурятии за сутки прирост новых больных COVID-19 упал ниже 70
Заболеваемость «короной» в республике снизилась в 2,5 раза за последние две недели
27.09.2022 в 12:00
В Бурятии пожар оставил многодетную семью без жилья
В причинах возгорания сейчас разбирается полиция
27.09.2022 в 12:00
В Улан-Удэ задержан подозреваемый в угонах
Он совершал и пытался совершать их в одну ночь из-за желания покататься
27.09.2022 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru