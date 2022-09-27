Виновник гибели 5-летнего ребенка в Бурятии получил 7-летний срок

В Бурятии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Кяхтинского района, по вине которого произошло смертельное ДТП.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, подсудимый проживал в селе Энхэ-Тала с родителями. Один из родственников уехал на заработки и оставил на хранение во дворе их дома микрогрузовик «Тойота». Мужчина, не имея прав, регулярно пользовался автомобилем.Днем 29 мая сельчанин взял с собой малолетнего сына и трех детей младшего брата, с которыми на микрогрузовике поехал в соседнее село Тамир к знакомому. Впятером они разместились в трехместной кабине грузовика. На обратном пути домой водитель не справился с управлением, грузовик съехал с дороги и перевернулся. При опрокидывании машины один из племянников вылетел наружу, и его придавило кабиной. Пятилетний мальчик погиб на месте. Остальные дети получили различные травмы и были госпитализированы. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что в момент аварии водитель был пьян.Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года.Фото: ГИБДД Бурятии