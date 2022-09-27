Происшествия 27.09.2022 в 15:36

Бывшего заместителя мэра Улан-Удэ оштрафовали за превышение полномочий

Действия чиновника «причинили невосполнимый вред уникальной экосистеме Байкала»
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Текст: Константин Воронов
Бывшего заместителя мэра Улан-Удэ оштрафовали за превышение полномочий
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Бурятии оставила без изменения приговор Октябрьского райсуда Улан-Удэ в отношении бывшего заместителя мэра – председателя Комитета городского хозяйства Константина Мошковского. Ранее райсуд признал экс-чиновника виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к штрафу в размере 70 тысяч рублей.

Напомним, по версии следствия, 31 июля 2015 года между Комитетом городского хозяйства и подрядной организацией был заключен контракт на сумму более 40 млн. рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции правобережных очистных сооружений городской канализации. Результаты выполненных работ до их приемки и оплаты подлежали обязательной федеральной экспертизе. Помимо этого предусматривалась комиссионная приемка проектно-сметной документации.

«В нарушение указанных норм и положений контракта, обвиняемый единолично без участия членов комиссии принял проектно-сметную документацию после ненадлежащей экспертизы, проведенной в местном экспертном учреждении, сотрудники которого не выявили недостатков. На основании подписанных чиновником актов подрядчику оплачены выполненные работы. Однако позднее, после начала строительства, выяснилось, что принятая обвиняемым проектно-сметная документация имела ряд существенных недостатков, устранение которых привело к дополнительным финансовым затратам и срыву сроков строительно-монтажных работ. До настоящего времени реконструируемый комплекс правобережных очистных сооружений городской канализации не введен в эксплуатацию», - рассказывали ранее в следственном ведомстве.

Как сообщали в прокуратуре Бурятии, для устранения нарушений в проектно-сметной документации администрация Улан-Удэ была вынуждена заключить дополнительные соглашения о проведении работ на сумму более 5,9 млн. рублей, чем был причинен вред бюджету Улан-Удэ.

«Противоправные действия Мошковского повлекли существенное нарушение охраняемых законом прав неограниченного круга граждан, проживающих вблизи реки Селенга, ущемление права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированное ст. 42 Конституции РФ, причинение невосполнимого вреда уникальной пресноводной экосистемы озера Байкал, а также нарушение интересов Российской Федерации и городского округа «город Улан-Удэ», - констатировали при вынесении решения в Верховном суде Бурятии.

Фото: russianstock.ru
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