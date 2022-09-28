Происшествия 28.09.2022 в 12:34

В Бурятии добытчик нефрита получил 8,5 лет за убийство коллеги

Мужчина пытался представить все как самооборону, но его разоблачили
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии добытчик нефрита получил 8,5 лет за убийство коллеги
В Бурятии суд вынес приговор в отношении 54-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

Напомним, 23 июля в правоохранительные органы поступило сообщение, что на берегу реки Ципа в местности на расстоянии 350 км от села Багдарин совершено убийство мужчины. Следственная группа смогла добраться до места только 25 июля: сначала сыщики доехали на автомобиле до отдаленного села Россошино, откуда на лодке продолжили движение вниз по течению рек Амалат и Ципа, преодолев около 240 км.

На месте происшествия было обнаружено тело 41-летнего мужчины с колото-резаными ранениями головы и шеи. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 54-летнего знакомого покойного, с которым они употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. Изначально мужчина отрицал вину, ссылался на нападение со стороны потерпевшего и настаивал на том, что действовал в рамках необходимой обороны. В руке покойного на месте происшествия обнаружили топор. Однако следователем при детальном осмотре установили, что топор был вложен в руку потерпевшего уже после смерти. Позднее данные выводы подтвердили свидетели. После предъявления подозреваемому доказательств в ходе допроса он признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как выяснилось, на берегу реки Ципа было обустроено два лагеря, в которых проживали две компании мужчин, приехавших из разных районов республики. Они занимались нелегальной добычей нефрита в русле реки. В ночь на 23 июля они вместе распивали спиртное, после чего разошлись на ночлег. Однако позднее один из них проснулся, пришел в соседний лагерь, где разбудил недавнего собутыльника и стал требовать спиртного. Недовольный внезапным пробуждением мужчина схватил нож и нанес им удары в голову и шею ночного гостя. От полученных ран потерпевший скончался на месте. Позднее его напарники спустились по течению реки к еще одному лагерю, в котором находилась бригада со средствами спутниковой связи. При их помощи они отправили сообщение о происшествии в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый вложил в руку покойного топор, чтобы инсценировать нападение с его стороны. Однако следствием его инсценировка была раскрыта. Следственно-оперативная группа с обвиняемым и телом покойного тем же путем вернулась обратно.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в Следственном комитете.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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