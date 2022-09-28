В Бурятии пьяная женщина едва не сгорела на пожаре

Ночью 28 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в доме на улице Набережная в селе Сахарный Завод Бичурского района Бурятии.«К моменту прибытия пожарных, огнем был охвачен двухквартирный шлакоблочный дом, одна из квартир которого была жилая. У ворот дома огнеборцы обнаружили 33-летнюю хозяйку квартиры, которая самостоятельно выбралась из огня через окно и порезала бедро стеклом. Пожарные оказали ей первую помощь и вызвали скорую, пострадавшую доставили в Бичурскую ЦРБ», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Открытый огонь пожарные ликвидировали за 20 минут. В результате пожара полностью сгорела веранда площадью 12 квадратных метров, повреждена крыша дома и входная дверь.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания обнаружен на веранде жилой квартиры.«Пострадавшая проживала одна. Сейчас женщина находится в хирургическом отделении Бичурской ЦРБ. Врачи диагностировали у нее отравление угарным газом, алкогольное опьянение, резаную рану бедра и кровопотерю», - добавили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС