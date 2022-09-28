В Бурятии сгорели гараж и автомобиль

Ночью 28 сентября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании гаража на улице Нагорная в поселке Новый Уоян. О возгорании сообщил хозяин, который на момент возникновения пожара находился в доме.«Когда огнеборцы прибыли на место пожара, гараж, находящийся на территории частного дома, горел изнутри. 20 минут понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать открытый огонь. В результате пожара огнем полностью уничтожен гараж и находившийся внутри автомобиль «Хонда», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Для установления причин возгорания и виновных лиц проводится проверка.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС