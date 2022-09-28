Происшествия 28.09.2022 в 16:34

В Улан-Удэ с задавившего двух человек водителя взыскали компенсацию

Виновник ДТП, сидящий в колонии-поселении, возместит моральный ущерб
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ с задавившего двух человек водителя взыскали компенсацию
В Улан-Удэ сожительница одного из погибших в 2019 году на трамвайной остановке «Республиканская больница» пешеходов обратилась в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП миллион рублей в пользу сына.

Напомним, 14 октября 2019 года 31-летний водитель автомобиля «Лифан» врезался в трамвайную остановку нa улице Tepeшкoвoй, после чего вылетел на трамвайные пути. В результате ДТП погиб стоявший на остановке 47-летний мужчина, еще одна женщина 57 лет получила тяжелые травмы и скончалась в приемном покое больницы.

Как сообщили тогда в МВД Бурятии, водитель был трезв. В ходе опроса он сослался на внезапную неисправность тормозной системы во время движения. В итоге по приговору суда он получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении.

Спустя почти три года после ДТП родственница одного из погибших решила взыскать с водителя ДТП компенсацию морального вреда.

В судебном заседании истец пояснила, что с 2008 года проживала совместно с погибшим, а вскоре у них родился сын. С момента рождения сына они проживали втроем, мужчина принимал непосредственное участие в воспитании ребенка.

«В результате преступления сыну были причинены глубокие нравственные страдания, он длительный период находился в депрессивном состоянии. Сын потерял отца, настоящего друга, опору, которая невосполнима в течение всей жизни», - следует из иска женщины.

С ответчика женщина просила взыскать компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.

Представитель ответчика исковые требования признала частично, просила при определении размера компенсации морального вреда учесть, что ответчиком выплачен моральный вред матери погибшего в размере 500 тысяч рублей, его тяжелое материальное положение, поскольку он в настоящее время находится в колонии-поселении.

Суд, с учетом требований разумности и справедливости, характера и степени нравственных страданий, причиненных истцу, а также материального положения ответчика, отбывающего наказание в колонии–поселении, имеющего на иждивении несовершеннолетних детей, постановил взыскать с него 700 тысяч рублей.

Фото: Улан-Удэ. Life
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