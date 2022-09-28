Происшествия 28.09.2022 в 17:45

В Улан-Удэ из-за ДТП на ул. Борсоева образовалась большая пробка

В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ из-за ДТП на ул. Борсоева образовалась большая пробка
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на перекрестке улиц Фрунзе и Борсоева.

«По предварительным данным, 39-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением 30-летней женщины. В результате ДТП водитель «Ниссана» получила травмы различной степени тяжести. На месте происшествия затруднено движение транспортных средств», - сообщили в Госавтоинспекции.


Фото: ГИБДД Бурятии
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