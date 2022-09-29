Происшествия 29.09.2022 в 10:25

В Улан-Удэ таксист протаранил ограждение и сбил девушку

Пострадавшая госпитализирована
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ таксист протаранил ограждение и сбил девушку
ДТП произошло вечером 28 сентября на перекрестке улиц Борсоева и Смолина в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 59-летний водитель автомобиля «Рено Логан» врезался в металлическое ограждение, после чего сбил 27-летнюю девушку. В результате наезда пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в БСМП.

Напомним, вчера на улице Борсоева случилась еще одна авария. На перекрестке с улицей Фрунзе 39-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Тиида» под управлением 30-летней женщины. Она получила травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Бурятии
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