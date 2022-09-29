Происшествия 29.09.2022 в 12:37
Осужденный в Улан-Удэ врач останется в тюрьме
В деле о смерти Захара Котенко поставлена точка
Сегодня Верховный суд Бурятии оставил в силе приговор Советского райсуда Улан-Удэ в отношении врача-реаниматолога, осужденного к четырем годам лишения свободы за смерть ребенка в стенах ДРКБ. Врач пытался обжаловать приговор, но вышестоящая инстанция не нашла оснований для его изменения.
Напомним, Захар Котенко умер 27 июля 2019 года в стенах Детской больницы на улице Модогоева. Peбeнoк пocтyпил в больницу c бpoнxитoм, нa cлeдyющий дeнь впaл в кoмy. Мoзг peбeнкa пoлyчил нeoбpaтимыe измeнeния из-зa киcлopoднoгo гoлoдaния.
Дело врача-реаниматолога, которого следствие посчитало виновным в смерти малыша, рассматривали дважды. Первый приговор вынесли 9 ноября 2021 года. Тогда суд признал врача виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и приговорил к 2,5 года ограничения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако от наказания подсудимого тут же освободили в связи с истечением срока давности.
Фото: «Номер один»
Напомним, Захар Котенко умер 27 июля 2019 года в стенах Детской больницы на улице Модогоева. Peбeнoк пocтyпил в больницу c бpoнxитoм, нa cлeдyющий дeнь впaл в кoмy. Мoзг peбeнкa пoлyчил нeoбpaтимыe измeнeния из-зa киcлopoднoгo гoлoдaния.
Дело врача-реаниматолога, которого следствие посчитало виновным в смерти малыша, рассматривали дважды. Первый приговор вынесли 9 ноября 2021 года. Тогда суд признал врача виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) и приговорил к 2,5 года ограничения свободы с запретом заниматься профессиональной деятельностью на этот же срок. Однако от наказания подсудимого тут же освободили в связи с истечением срока давности.
С приговором не согласились все стороны процесса. Отец умершего мальчика Антон Котенко назвал решение судьи позором. Рассмотрев жалобы сторон, Верховный суд Бурятии отменил приговор райсуда и отправил дело на новое рассмотрение. Новый приговор был вынесен 28 июля этого года, врача приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Уже на следующий день, 29 июля, в соцсетях появились заявления медицинской палаты Бурятии, а также Детской республиканской клинической больницы в защиту осужденного врача.
Фото: «Номер один»
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