Очевидцы незамедлительно сообщили информацию о происшествии в ГИБДД и проследовали за нарушителем для установления госномера автомашины. На улице Мира в микрорайоне Стеклозавод водитель бросил иномарку и убежал.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушитель был задержан и доставлен в Госавтоинспекцию для дачи объяснений. 27-летний горожанин заявил, что скрылся с места ДТП, так как был пьян и испугался содеянного. «Страх меня обуял», признался он полицейским.











В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места наезда на школьницу. Авария произошла еще три недели назад, однако все это время виновник скрывался от полицейских.Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 3 сентября на ул. Кабанской водитель автомобиля «Тойота Карина» на регулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «зеленый». После происшествия нарушитель скрылся. Школьница с травмами была доставлена в медицинское учреждение.Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев и установили личность водителя - владельца транспорта. Однако молодой человек целенаправленно скрывался от сотрудников ГИБДД и не появлялся по месту жительства.«За оставление места ДТП нарушитель привлечен к административной ответственности и лишен водительских прав на 1,5 года. Госавтоинспекция выражает благодарность очевидцам произошедшей аварии, которые проявили свою активную гражданскую позицию и помогли установить личность нарушителя», - сообщили в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии