Происшествия 29.09.2022 в 15:07

«Страх меня обуял»

В Улан-Удэ задержали водителя, сбившего девочку и сбежавшего с места ДТП
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Текст: Константин Воронов
«Страх меня обуял»
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали водителя, скрывшегося с места наезда на школьницу. Авария произошла еще три недели назад, однако все это время виновник скрывался от полицейских.

Как рассказали в МВД Бурятии, вечером 3 сентября на ул. Кабанской водитель автомобиля «Тойота Карина» на регулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу на «зеленый». После происшествия нарушитель скрылся. Школьница с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

Очевидцы незамедлительно сообщили информацию о происшествии в ГИБДД и проследовали за нарушителем для установления госномера автомашины. На улице Мира в микрорайоне Стеклозавод водитель бросил иномарку и убежал. 

Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев и установили личность водителя - владельца транспорта. Однако молодой человек целенаправленно скрывался от сотрудников ГИБДД и не появлялся по месту жительства.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нарушитель был задержан и доставлен в Госавтоинспекцию для дачи объяснений. 27-летний горожанин заявил, что скрылся с места ДТП, так как был пьян и испугался содеянного. «Страх меня обуял», признался он полицейским.



«За оставление места ДТП нарушитель привлечен к административной ответственности и лишен водительских прав на 1,5 года. Госавтоинспекция выражает благодарность очевидцам произошедшей аварии, которые проявили свою активную гражданскую позицию и помогли установить личность нарушителя», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото и видео: МВД Бурятии
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