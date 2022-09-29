В Бурятии 70-летний сельчанин до смерти избил собутыльника

В Бурятии задержан 70-летний житель села Джида, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 24 сентября ранее судимые 70-летний и 54-летний мужчины в компании знакомых употребляли спиртное. Под вечер между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер избил более молодого сельчанина. Утром в бессознательном состоянии мужчину обнаружил брат. Однако спасти потерпевшего не удалось – он скончался от полученных повреждений.«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии