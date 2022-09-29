Происшествия 29.09.2022 в 15:47

В Бурятии 70-летний сельчанин до смерти избил собутыльника

Конфликт между ранее судимыми мужчинами возник в ходе пьянки
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии 70-летний сельчанин до смерти избил собутыльника
В Бурятии задержан 70-летний житель села Джида, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 24 сентября ранее судимые 70-летний и 54-летний мужчины в компании знакомых употребляли спиртное. Под вечер между ними произошла ссора, в ходе которой пенсионер избил более молодого сельчанина. Утром в бессознательном состоянии мужчину обнаружил брат. Однако спасти потерпевшего не удалось – он скончался от полученных повреждений.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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