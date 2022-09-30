Происшествия 30.09.2022 в 09:21

В Бурятии с энергетиков взыскали более миллиона рублей в пользу покалеченного ребенка

Из-за свисающих над землей проводов мальчик получил сильнейший удар током
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии с энергетиков взыскали более миллиона рублей в пользу покалеченного ребенка
В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с компании «Россети Сибирь», по вине которой ребенок получил удар током.

Как рассказали в УФССП по РБ, происшествие случилось в Бичурском районе. Из-за провисания высоковольтных проводов, принадлежавших компании «Россети Сибирь», сильный удар током получил 10-летний мальчик из села Дабатуй. Проведенная экспертиза показала, что провода находились над землей на расстоянии 1,8 метра. У ребенка были диагностированы электротравма и термические ожоги тела. Из-за сильного повреждения руки мальчик до сих пор продолжает лечение.

Суд взыскал с компании 1,2 миллиона рублей в пользу ребенка и его родителей в качестве компенсации морального вреда.

«Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в УФССП Бурятии.

Фото: «Номер один»
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