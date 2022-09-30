В Бурятии с энергетиков взыскали более миллиона рублей в пользу покалеченного ребенка

В Бурятии судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда с компании «Россети Сибирь», по вине которой ребенок получил удар током.Как рассказали в УФССП по РБ, происшествие случилось в Бичурском районе. Из-за провисания высоковольтных проводов, принадлежавших компании «Россети Сибирь», сильный удар током получил 10-летний мальчик из села Дабатуй. Проведенная экспертиза показала, что провода находились над землей на расстоянии 1,8 метра. У ребенка были диагностированы электротравма и термические ожоги тела. Из-за сильного повреждения руки мальчик до сих пор продолжает лечение.Суд взыскал с компании 1,2 миллиона рублей в пользу ребенка и его родителей в качестве компенсации морального вреда.«Под контролем судебного пристава-исполнителя организация выплатила всю сумму компенсации. На сегодняшний день исполнительное производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в УФССП Бурятии.Фото: «Номер один»