Происшествия 30.09.2022 в 09:41
Жительница Бурятии истыкала себя ножом и обвинила в нападении сожителя
За заведомо ложный донос женщина попала под суд
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Прибайкальского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе.
«Пьяная женщина в ходе ссоры с сожителем нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. При ее осмотре медицинским работником она сообщила фельдшеру о нанесении ранений сожителем», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 150 часам обязательных работ.
Фото: «Номер один»
«Пьяная женщина в ходе ссоры с сожителем нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. При ее осмотре медицинским работником она сообщила фельдшеру о нанесении ранений сожителем», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 150 часам обязательных работ.
Фото: «Номер один»
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