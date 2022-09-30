Происшествия 30.09.2022 в 09:41

Жительница Бурятии истыкала себя ножом и обвинила в нападении сожителя

За заведомо ложный донос женщина попала под суд
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Текст: Константин Воронов
Жительница Бурятии истыкала себя ножом и обвинила в нападении сожителя
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Прибайкальского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе.

«Пьяная женщина в ходе ссоры с сожителем нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. При ее осмотре медицинским работником она сообщила фельдшеру о нанесении ранений сожителем», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 150 часам обязательных работ.

Фото: «Номер один»
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