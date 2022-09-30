Жительница Бурятии истыкала себя ножом и обвинила в нападении сожителя

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Прибайкальского района, обвиняемой в заведомо ложном доносе.«Пьяная женщина в ходе ссоры с сожителем нанесла себе ножевые ранения в область предплечья и живота. При ее осмотре медицинским работником она сообщила фельдшеру о нанесении ранений сожителем», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд признал сельчанку виновной и приговорил к 150 часам обязательных работ.Фото: «Номер один»