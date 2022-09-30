Происшествия 30.09.2022 в 09:52
Два подростка пострадали в ДТП с маршруткой в Улан-Удэ
Водитель иномарки не уступил дорогу микроавтобусу
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло вечером 29 сентября на ул. Комсомольской в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 45-летний водитель автомобиля «Тойота Хайлэндер» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с микроавтобусом «Форд», ехавшим по маршруту № 37.
В результате аварии 15-летняя девушка и 17-летний парень, ехавшие в маршрутке, получили травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 15-летняя девушка и 17-летний парень, ехавшие в маршрутке, получили травмы. После осмотра и оказания медицинской помощи их отпустили домой.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП