Происшествия 30.09.2022 в 10:14

В Бурятии наркобарыга получил 12 лет тюрьмы

Мужчина входил в ОПГ, распространявшую синтетические наркотики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии наркобарыга получил 12 лет тюрьмы
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте синтетических наркотиков в республике.

«В январе 2019 житель Заиграевского района, являясь членом ОПГ, осуществил закладки оптовых партий синтетических наркотиков в Улан-Удэ, предназначенных для сбыта в Гусиноозерске. В ходе проведенных совместной операции сотрудников МВД и ФСБ данная партия наркотиков изъята из незаконного оборота», - рассказали в прокуратуре Бурятии.

При определении наказания суд учел ранее вынесенный в отношении мужчины приговор за совершение аналогичного преступления на территории Сахалинской области. В итоге подсудимый получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

Фото: «Номер один»
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