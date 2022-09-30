В Бурятии наркобарыга получил 12 лет тюрьмы

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников организованного преступного сообщества, специализировавшегося на сбыте синтетических наркотиков в республике.«В январе 2019 житель Заиграевского района, являясь членом ОПГ, осуществил закладки оптовых партий синтетических наркотиков в Улан-Удэ, предназначенных для сбыта в Гусиноозерске. В ходе проведенных совместной операции сотрудников МВД и ФСБ данная партия наркотиков изъята из незаконного оборота», - рассказали в прокуратуре Бурятии.При определении наказания суд учел ранее вынесенный в отношении мужчины приговор за совершение аналогичного преступления на территории Сахалинской области. В итоге подсудимый получил 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.Фото: «Номер один»