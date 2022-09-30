Житель Улан-Удэ пытался перебросить в колонию телефоны и умные часы

«В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты 13 сотовых телефонов, смарт-часы и комплектующие к ним. По словам правонарушителя, «посылка» предназначалась одному из осужденных, который отбывает наказание в данном учреждении», - рассказали в УФСИН Бурятии.





В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 на прилагающей к учреждению территории задержали 30-летнего гражданина, который хотел перебросить запрещенные предметы через основное ограждение.В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.Фото: УФСИН Бурятии