Происшествия 30.09.2022 в 14:21

Житель Улан-Удэ пытался перебросить в колонию телефоны и умные часы

«Посылка» предназначалась одному из осужденных
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Текст: Константин Воронов
Житель Улан-Удэ пытался перебросить в колонию телефоны и умные часы
В Улан-Удэ сотрудники исправительной колонии №2 на прилагающей к учреждению территории задержали 30-летнего гражданина, который хотел перебросить запрещенные предметы через основное ограждение.

«В ходе обыска у задержанного обнаружены и изъяты 13 сотовых телефонов, смарт-часы и комплектующие к ним. По словам правонарушителя, «посылка» предназначалась одному из осужденных, который отбывает наказание в данном учреждении», - рассказали в УФСИН Бурятии.


В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Фото: УФСИН Бурятии
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