Происшествия 30.09.2022 в 14:32

В Бурятии одна пенсионерка обокрала другую

Увидев утерянные посетительницей банка деньги, женщина тут же присвоила их себе
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии одна пенсионерка обокрала другую
В Северобайкальске полиция расследует уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег.

Заявление о краже 160 тысяч рублей поступило в конце августа. 82-летняя жительница Северобайкальска рассказала, что пришла в отделение банка обналичить вклад в сумме 200 тысяч рублей. Осуществив через банкомат с помощью специалиста финансовую операцию, она забрала из устройства купюры и положила в сумку, не заметив, что большая часть банкнот упала на пол.

Затем пожилая женщина направилась в операционный зал – попросить банковского работника помочь с переводом денег сыну. В это время другая зашедшая в финансовое учреждение 64-летняя посетительница подобрала утерянные купюры и после оплаты кредита покинула помещение.

«Убедившись, что банкноты настоящие, пенсионерка потратила почти 50 тысяч рублей по собственному усмотрению. Большая часть похищенного – около 100 тысяч рублей – у нее изъята. Ранее к уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась. Женщина раскаялась в содеянном», - рассказали в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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