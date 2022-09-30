В Бурятии одна пенсионерка обокрала другую

В Северобайкальске полиция расследует уголовное дело по факту кражи крупной суммы денег.Заявление о краже 160 тысяч рублей поступило в конце августа. 82-летняя жительница Северобайкальска рассказала, что пришла в отделение банка обналичить вклад в сумме 200 тысяч рублей. Осуществив через банкомат с помощью специалиста финансовую операцию, она забрала из устройства купюры и положила в сумку, не заметив, что большая часть банкнот упала на пол.Затем пожилая женщина направилась в операционный зал – попросить банковского работника помочь с переводом денег сыну. В это время другая зашедшая в финансовое учреждение 64-летняя посетительница подобрала утерянные купюры и после оплаты кредита покинула помещение.«Убедившись, что банкноты настоящие, пенсионерка потратила почти 50 тысяч рублей по собственному усмотрению. Большая часть похищенного – около 100 тысяч рублей – у нее изъята. Ранее к уголовной ответственности пенсионерка не привлекалась. Женщина раскаялась в содеянном», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»