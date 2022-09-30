Происшествия 30.09.2022 в 16:11

В Бурятии полицейские спасли водителя с гипертоническим кризом

Мужчина уже не мог сам добраться до больницы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии полицейские спасли водителя с гипертоническим кризом
В Кабанском районе Бурятии к экипажу ГИБДД обратился водитель автомобиля «Хонда». Мужчина резко почувствовал себя плохо и уже не мог самостоятельно управлять машиной. Сотрудники полиции сообщили об автомобилисте в больницу и, не дожидаясь врачей, приняли решение доставить его в медицинское учреждение.

«Автоинспекторы Алексей Буянтуев и Эдуард Сыбенов помогли гражданину пересесть на пассажирское сидение. Один из сотрудников сел за руль транспортного средства, второй – сопровождал автомобиль на служебном транспорте. 37-летнего улан-удэнца доставили в больницу поселка Селенгинск и передали медикам. Позже выяснилось, что у него случился гипертонический криз», - рассказали в МВД Бурятии.

На днях в ГИБДД со словами благодарности за оказанную мужчине помощь обратилась его тетя.

«Вы (полицейские) оказались ангелами-хранителями моего племянника! Огромная сердечная благодарность от всей нашей семьи! Вашим родителям низкий поклон и пожелания всего самого наилучшего... Благодарим и крепко вас обнимаем», - сказала она.

Фото: МВД Бурятии
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