В Бурятии полицейские спасли водителя с гипертоническим кризом

В Кабанском районе Бурятии к экипажу ГИБДД обратился водитель автомобиля «Хонда». Мужчина резко почувствовал себя плохо и уже не мог самостоятельно управлять машиной. Сотрудники полиции сообщили об автомобилисте в больницу и, не дожидаясь врачей, приняли решение доставить его в медицинское учреждение.«Автоинспекторы Алексей Буянтуев и Эдуард Сыбенов помогли гражданину пересесть на пассажирское сидение. Один из сотрудников сел за руль транспортного средства, второй – сопровождал автомобиль на служебном транспорте. 37-летнего улан-удэнца доставили в больницу поселка Селенгинск и передали медикам. Позже выяснилось, что у него случился гипертонический криз», - рассказали в МВД Бурятии.На днях в ГИБДД со словами благодарности за оказанную мужчине помощь обратилась его тетя.«Вы (полицейские) оказались ангелами-хранителями моего племянника! Огромная сердечная благодарность от всей нашей семьи! Вашим родителям низкий поклон и пожелания всего самого наилучшего... Благодарим и крепко вас обнимаем», - сказала она.Фото: МВД Бурятии