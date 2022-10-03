Происшествия 03.10.2022 в 09:30

Четыре человека погибли на пожаре в Бурятии

Огонь вспыхнул в 8-квартирном жилом доме в Северомуйске
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Текст: Константин Воронов
Четыре человека погибли на пожаре в Бурятии
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре на втором этаже 8-квартирного жилого дома в Северомуйске.

«На момент прибытия первого пожарного расчёта наблюдалось сильное задымление. В результате пожара квартира полностью выгорела изнутри, частично подъезд на общей площади 100 кв. м. Один человек спасен по трехколенной лестнице. Самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ходе пожара обнаружены тела 4 погибших: 2 мужчин и 2 женщин», - рассказали в МЧС Бурятии.

Всего к тушению пожара привлекались 15 человек и 4 единицы техники. Предварительной причиной возгорания стала неосторожность при курении.

Фото: МЧС Бурятии
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