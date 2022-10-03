Происшествия 03.10.2022 в 09:51

В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в ДТП

Мужчина не справился с управлением и перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в ДТП
Смертельное ДТП произошло около полуночи на 14-м км автодороги «Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло поздним вечером в Тарбагатайском районе на мосту в километре от села Вознесеновка. Там 46-летний водитель автомобиля «ИЖ-21261», не справился с управлением и врезался в ехавшую в попутном направлении «Тойоту Приус». От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Калдиной». В результате аварии 49-летний пассажир автомобиля «ИЖ» получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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