В Бурятии водитель «Тойоты» погиб в ДТП

Смертельное ДТП произошло около полуночи на 14-м км автодороги «Хоронхой – Усть Кяхта – Большой Луг». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 51-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель погиб на месте.Еще одно ДТП с пострадавшими произошло поздним вечером в Тарбагатайском районе на мосту в километре от села Вознесеновка. Там 46-летний водитель автомобиля «ИЖ-21261», не справился с управлением и врезался в ехавшую в попутном направлении «Тойоту Приус». От удара отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Калдиной». В результате аварии 49-летний пассажир автомобиля «ИЖ» получил травмы и был доставлен в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии