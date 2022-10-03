Происшествия 03.10.2022 в 10:52

В Улан-Удэ первый снег вывел из строя общественный транспорт

«Народ пешком пошел»: люди не могут дождаться ни маршруток, ни автобусов
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ первый снег вывел из строя общественный транспорт

Накануне, 2 октября в столице Бурятии выпал первый снег. В вечер воскресенья местные паблики заполнились фотографиями с красивыми видами заснеженных улиц, однако утро понедельника продемонстрировало ситуацию с другой стороны. Так, в редакцию «Номер один» написал житель 100-ых микрорайонов. Горожанин сообщил, что сегодня утром опоздал на работу из-за отсутствия маршруток.

«Я проживаю в 113 микрорайоне, сегодня на остановке с 7:30 просто огромная толпа! Никто не может уехать! Конечная рядом в 115 квартале, но все микрики уже едут набитые даже в 113, некоторые просто сразу проезжают мимо. Вызывал такси, звонил в три службы – машин нет! Конечно, я опоздал на работу»

- сообщил мужчина.
К своему сообщению житель 100-ых приложил фотографии.

 

О такой же проблеме сообщили и из других районов – видео с заполненной остановкой прислали жители Истока в паблик «Аноним 03». На кадрах видно, что на остановке в ожидании транспорта стоят не менее 20 человек.

   




В комментариях рассказали, что такая же проблема на Дивизионной, Левом берегу.

 «С Дивизионной сегодня с утра невозможно уехать, ни одной маршрутки».

 «Город как всегда не готов. Все неожиданно, на прогноз никто не смотрит»

 «Резину не поменяли, вот и половина парка не вышла на линию»

 «На Левом берегу тоже самое», - пишут улан-удэнцы.

 В паблик «Аноним 03» прислали видео и из Нижнего Саянтуя – из-за отсутствия транспорта горожане вынуждены идти пешком вдоль трассы.

    


«Не готовы, никто не знал о гололёде. Дорога от Нижнего Саянтуя до сотых. Народ пешком пошел», 

- написал житель.

 На кадрах видна вереница легковых машин и люди, идущие по обочине.

Фото: "Номер один", скриншоты из видео "Аноним 03"

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снег гололед проблемы общественный транспорт

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