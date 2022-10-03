Происшествия 03.10.2022 в 11:25

В Бурятии задержали молодого автовора

18-летний сельчанин обобрал две незапертые машины
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задержали молодого автовора
В полицию поселка Багдарин поступило сообщение о том, что ночью неизвестный совершил кражи из двух автомобилей, стоящих во дворе жилого многоквартирного дома. Злоумышленник похитил запасное колесо, компрессор, автоинструменты и бытовую химию на сумму более 13 тысяч рублей. Совершить кражу не составило труда – обе машины были не заперты.

Росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе опроса жителей выяснили, что в вечером время возле места преступления был замечен молодой человек. По описанию правоохранители установили личность подозреваемого, который ранее уже неоднократно попадал в их поле зрения.

«По месту жительства сотрудники вневедомственной охраны задержали 18-летнего ранее судимого местного жителя, который сознался в хищении и указал на сарай, где спрятал украденные вещи. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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