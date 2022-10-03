Происшествия 03.10.2022 в 11:51

В Бурятии девушка с загипсованной ногой застряла в ночном лесу

Благодаря разведенному костру спасателям удалось быстро обнаружить попавших в беду людей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии девушка с загипсованной ногой застряла в ночном лесу
Ночью 3 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в лесу в Заиграевском районе потерялись 32-летний мужчина и 21-летняя девушка. Они ехали по лесу на автомобиле, однако он заглох. При этом передвигается самостоятельно молодые люди не могли, так как нога девушки была в гипсе из-за полученной ранее травмы.

«На место происшествия выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы. Прибыв на место, они стали искать потерявшихся в лесу людей по следам, оставленными их автомобилем. Ожидая помощи, потерявшиеся для обогрева разожгли костёр. Двигаясь на зарево от костра, спасатели смогли оперативно их обнаружить и оказать необходимую помощь», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Молодых людей доставили в населённый пункт в удовлетворительном состоянии. От медицинской помощи они отказались.

Фото: «Номер один»
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