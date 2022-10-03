Происшествия 03.10.2022 в 12:04
Следственный комитет: погибшие на пожаре в Бурятии люди распивали алкоголь
Один из них уснул с сигаретой
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии начал доследственную проверку по факту гибели четырех человек на пожаре в поселке Северомуйск.
«По предварительным данным, ранним утром 3 октября компания из двух мужчин и двух женщин в квартире распивали спиртные напитки. Один из них уснул с сигаретой. Все люди, находившиеся внутри, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали», - сообщили в следственном ведомстве.
Сейчас на место происшествия работает оперативно-следственная группа. В рамках проверки будут назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«По предварительным данным, ранним утром 3 октября компания из двух мужчин и двух женщин в квартире распивали спиртные напитки. Один из них уснул с сигаретой. Все люди, находившиеся внутри, погибли. Остальные жильцы дома не пострадали», - сообщили в следственном ведомстве.
Сейчас на место происшествия работает оперативно-следственная группа. В рамках проверки будут назначены пожарно-техническое и судебно-медицинские исследования.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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