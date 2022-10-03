В Улан-Удэ посетителей ТЦ «Пионер» эвакуировали из-за возгорания на фуд-корте

Сегодня в 13.42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании на втором этаже торгового центра «Пионер» в зоне фуд-корта.«Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная шахта, закопчены стена и печь», - рассказали в МЧС Бурятии.По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают органы дознания МЧС.Фото: МЧС Бурятии