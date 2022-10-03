Происшествия 03.10.2022 в 15:31
В Улан-Удэ посетителей ТЦ «Пионер» эвакуировали из-за возгорания на фуд-корте
Пожар ликвидировали до приезда огнеборцев
Текст: Константин Воронов
Сегодня в 13.42 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании на втором этаже торгового центра «Пионер» в зоне фуд-корта.
«Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная шахта, закопчены стена и печь», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают органы дознания МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
«Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных. Самостоятельно из здания эвакуировались 120 человек. В результате пожара огнем повреждена вентиляционная шахта, закопчены стена и печь», - рассказали в МЧС Бурятии.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают органы дознания МЧС.
Фото: МЧС Бурятии
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