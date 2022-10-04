В Бурятии золотодобытчик загрязнил три ручья

Прокуратура Баунтовского района Бурятии в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства.«Установлено, что в ходе работ по добыче золота в водоохраной зоне, расположенной в 20 км от поселка Троицкий, по вине работника одного из золотодобывающих предприятий произошло загрязнение ручьёв Каменка, Левая Каменка и Правая Каменка. Кроме того, в результате его преступных действий частично изменены их русла. Общий ущерб, причиненный рыбным запасам поверхностных вод, составил более 300 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.Материалы проверки прокуратура направила в полицию, где по факту загрязнения поверхностных вод возбудили уголовное дело. Известно, что причиненный ущерб виновный уже возместил в полном объеме.Фото: «Номер один»