Происшествия 04.10.2022 в 09:15

В Бурятии золотодобытчик загрязнил три ручья

Возбуждено уголовное дело
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии золотодобытчик загрязнил три ручья
Прокуратура Баунтовского района Бурятии в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства.

«Установлено, что в ходе работ по добыче золота в водоохраной зоне, расположенной в 20 км от поселка Троицкий, по вине работника одного из золотодобывающих предприятий произошло загрязнение ручьёв Каменка, Левая Каменка и Правая Каменка. Кроме того, в результате его преступных действий частично изменены их русла. Общий ущерб, причиненный рыбным запасам поверхностных вод, составил более 300 тысяч рублей», - рассказали в надзорном ведомстве.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию, где по факту загрязнения поверхностных вод возбудили уголовное дело. Известно, что причиненный ущерб виновный уже возместил в полном объеме.

Фото: «Номер один»
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