В Бурятии удалось спасти одного из участников сгоревшей пьяной компании

В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлен очаг возгорания – в подъезде дома. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.







