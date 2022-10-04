Происшествия 04.10.2022 в 09:32
В Бурятии удалось спасти одного из участников сгоревшей пьяной компании
По факту пожара возбуждено уголовное дело
Текст: Константин Воронов
Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту пожара с четырьмя погибшими в поселке Северомуйск. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ - «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Также в следственном ведомстве сообщили, что одного из участников пьянки удалось спасти.
«По предварительным данным, в течение нескольких дней компания из трех мужчин и двух женщин находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртное напитки. В настоящее время установлено пятое лицо – мужчина 36 лет, который находился в указанной компании. Ранним утром 3 октября мужчина проснулся от задымления квартиры и начал звать на помощь. В результате действия пожарного расчета указанный мужчина был эвакуирован из задымленной квартиры, ему оказана первая медицинская помощь. В результате задымления четверо остальных людей, находившиеся внутри квартиры, погибли. Это двое мужчин в возрасте 32 и 36 лет и две женщины 38 и 48 лет. Остальные жильцы дома не пострадали», - рассказали в Следственном комитете.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Также в следственном ведомстве сообщили, что одного из участников пьянки удалось спасти.
«По предварительным данным, в течение нескольких дней компания из трех мужчин и двух женщин находились в гостях у общей знакомой и вместе распивали спиртное напитки. В настоящее время установлено пятое лицо – мужчина 36 лет, который находился в указанной компании. Ранним утром 3 октября мужчина проснулся от задымления квартиры и начал звать на помощь. В результате действия пожарного расчета указанный мужчина был эвакуирован из задымленной квартиры, ему оказана первая медицинская помощь. В результате задымления четверо остальных людей, находившиеся внутри квартиры, погибли. Это двое мужчин в возрасте 32 и 36 лет и две женщины 38 и 48 лет. Остальные жильцы дома не пострадали», - рассказали в Следственном комитете.
В ходе осмотра места происшествия следователем со специалистами противопожарной службы предварительно установлен очаг возгорания – в подъезде дома. Для установления точной причины пожара назначено пожарно-техническое исследование. Также в настоящее время по данному факту проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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