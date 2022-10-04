Происшествия 04.10.2022 в 11:15

Крупная авария произошла в пригороде Улан-Удэ

Легковушка столкнулась с груженым дровами микрогрузовиком
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Текст: Константин Воронов
Крупная авария произошла в пригороде Улан-Удэ
ДТП произошло сегодня утром в поселке Вознесеновка. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», автомобиль «Тойота Премио» не предоставил преимущества груженому дровами микрогрузовику «Мазда Бонго», который двигался по главной дороге со стороны Саянтуя в направлении Нурселения.


В аварии есть пострадавшие, уточняет паблик. На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарный автомобиль.

Фото: «Аварком кузов-салон»
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