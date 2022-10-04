Крупная авария произошла в пригороде Улан-Удэ

ДТП произошло сегодня утром в поселке Вознесеновка. Как сообщает паблик «Аварком кузов-салон», автомобиль «Тойота Премио» не предоставил преимущества груженому дровами микрогрузовику «Мазда Бонго», который двигался по главной дороге со стороны Саянтуя в направлении Нурселения.







В аварии есть пострадавшие, уточняет паблик. На место происшествия прибыла скорая помощь и пожарный автомобиль.Фото: «Аварком кузов-салон»