Происшествия 04.10.2022 в 12:40

В Улан-Удэ вор со стажем позарился на игрушечный пылесос

Также добычей злоумышленника стал автомат для изготовления сахарной ваты
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вор со стажем позарился на игрушечный пылесос
Вечером 1 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от директора магазина детских товаров о краже автомата для изготовления сахарной ваты и игрушечного пылесоса. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Изучив видео с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска передали ориентировку на подозреваемого всем нарядам полиции.

«Спустя пару часов сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в преступлении задержали ранее судимого за кражу 23-летнего улан-удэнца. В ходе дознания выяснилось, что молодой человек вынул товар из упаковочных коробок, сложил в заранее приготовленный пакет и вынес из торговой точки», - рассказали в МВД Бурятии.

Злоумышленник раскаялся в содеянном и признался, что планировал сбыть похищенное. Автомат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос у молодого человека изъяли.



Фото и видео: МВД Бурятии
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