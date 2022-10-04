В Улан-Удэ вор со стажем позарился на игрушечный пылесос

Злоумышленник раскаялся в содеянном и признался, что планировал сбыть похищенное. Автомат для изготовления сахарной ваты и игрушечный пылесос у молодого человека изъяли.









Вечером 1 октября в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от директора магазина детских товаров о краже автомата для изготовления сахарной ваты и игрушечного пылесоса. Ущерб составил более шести тысяч рублей.По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Изучив видео с камер наблюдения, сотрудники уголовного розыска передали ориентировку на подозреваемого всем нарядам полиции.«Спустя пару часов сотрудники патрульно-постовой службы по подозрению в преступлении задержали ранее судимого за кражу 23-летнего улан-удэнца. В ходе дознания выяснилось, что молодой человек вынул товар из упаковочных коробок, сложил в заранее приготовленный пакет и вынес из торговой точки», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии