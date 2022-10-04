Житель Бурятии забил доской односельчанина

2 октября во дворе заброшенного здания в селе Алла прохожие обнаружили тело 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Вскоре по подозрению в убийстве правоохранители задержали 59-летнего знакомого потерпевшего. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, в течение дня 1 октября возле заброшенного здания почты в селе Алла ранее судимые знакомые употребляли спиртное. Под вечер между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник избил собутыльника доскою. От полученных травм груди и множественных переломов ребер потерпевший спустя непродолжительное время скончался.«В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии