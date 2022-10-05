Происшествия 05.10.2022 в 10:27

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину

Пострадавшая госпитализирована
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину
ДТП с пешеходом произошло сегодня утром на Элеваторе в Удан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

В Госавтоинспекции отметили, что еще одно ДТП на пешеходном переходе случилось минувшим днем на ул. Ленина в Кяхте. Там 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» сбил 11-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была госпитализирована.


Фото: ГИБДД Бурятии
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