В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП с пешеходом произошло сегодня утром на Элеваторе в Удан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 67-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 47-летнюю женщину. Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.





В Госавтоинспекции отметили, что еще одно ДТП на пешеходном переходе случилось минувшим днем на ул. Ленина в Кяхте. Там 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21074» сбил 11-летнюю девочку. Школьница получила травмы и была госпитализирована.







Фото: ГИБДД Бурятии