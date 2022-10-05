В Улан-Удэ будут судить осквернителей могилы ветерана

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей Улан-Удэ, 20 и 23 лет, обвиняемых по целому ряду «экстремистских» статей УК РФ. В их числе «Осквернение мест захоронения по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти и вражды», «Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично» и «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности».Как сообщили в следственном ведомстве, один из обвиняемых в течение длительного времени придерживался экстремистских взглядов и идей. Днем 28 марта он вместе с приятелем пришел на территорию кладбища в микрорайоне Горький в Улан-Удэ, где увидел памятник над могилой ветерана Великой Отечественной войны, на котором имелись символы воинской славы России, а также фотоизображение фронтовика в военной форме.«Склонив приятеля к совместному осквернению могилы ветерана, обвиняемый передал ему красящий маркер, после чего они поочередно нанесли на надмогильное сооружение надписи экстремистского характера. Позднее родственники ветерана при посещении его могилы обнаружили следы осквернения надмогильного сооружения и обратились в правоохранительные органы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий при проверке лиц, ранее совершавших схожие противоправные деяния, удалось выйти на след злоумышленников, так как молодой человек, предложивший осквернить могилу ветерана, ранее уже привлекался к административной ответственности за правонарушение экстремистского характера. В ходе проведенных допросов оба признали вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершенных преступлений», - рассказали в Следственном комитете.В ходе предварительного следствия одного из обвиняемых взяли под стражу, второго –под домашний арест.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: МВД Бурятии