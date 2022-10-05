В Бурятии ребенок устроил крупный пожар

«Когда пожарные прибыли на место, горели надворные постройки, создалась угроза распространения огня на жилой дом. Открытый огонь был ликвидирован за 26 минут. Распространения огня на жилой дом удалось избежать», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.





Днем 5 октября на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре во дворе двухквартирного дома по улице Молодежная в селе Бичура. О возгорании сообщил хозяин одной из квартир, который проживает с женой и двумя детьми.В результате пожара повреждены огнем два строения для содержания крупнорогатого скота, баня и сарай. Полностью уничтожен огнем еще один сарай. Площадь пожара составила 79 квадратных метров. В надворных постройках скота и имущества не было.По предварительным данным, причиной пожара стала детская шалость с огнем. Очаги возгорания были обнаружены между сараем и стайкой для скота. Распространению огня способствовало наличие между постройками сухой травы.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС