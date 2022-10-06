Происшествия 06.10.2022 в 09:23
В Бурятии осужден автомошенник
Молодой человек брал предоплату за продажу несуществующих у него автомобилей
Текст: Константин Воронов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тарбагатайского района, обвиняемого в мошенничестве.
«С июня по ноябрь 2021 года молодой человек размещал фиктивные объявления о продаже автомобилей различных марок в социальной сети «Вконтакте», на сайтах «Avito.ru» и «Drom.ru». В ходе телефонных разговоров с потенциальными покупателями он сообщал о доставке автомобилей в случае внесения ими предоплаты, не имея при этом намерений исполнять данные обязательства. После перечисления покупателями денежных средств на его банковский счет мужчина отключал средства связи и удалял объявления о продаже автомашин», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Всего таким образом парень обманул 8 человек на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.
Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого им ущерба.
Фото: «Номер один»
«С июня по ноябрь 2021 года молодой человек размещал фиктивные объявления о продаже автомобилей различных марок в социальной сети «Вконтакте», на сайтах «Avito.ru» и «Drom.ru». В ходе телефонных разговоров с потенциальными покупателями он сообщал о доставке автомобилей в случае внесения ими предоплаты, не имея при этом намерений исполнять данные обязательства. После перечисления покупателями денежных средств на его банковский счет мужчина отключал средства связи и удалял объявления о продаже автомашин», - рассказали в прокуратуре Бурятии.
Всего таким образом парень обманул 8 человек на общую сумму свыше 160 тысяч рублей.
Суд признал молодого человека виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно. Также удовлетворены иски потерпевших о взыскании причинённого им ущерба.
Фото: «Номер один»
Тегимошенничество