Происшествия 06.10.2022 в 10:20
В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода
Мужчина госпитализирован
Текст: Константин Воронов
ДТП с пешеходом произошло накануне ночью в поселке Багдарин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Баунтовской 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 63-летнего мужчину, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.
В результате наезда сельчанин получил травмы и был госпитализирован.
Фото: «Номер один»
В результате наезда сельчанин получил травмы и был госпитализирован.
Фото: «Номер один»
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