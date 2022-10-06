Происшествия 06.10.2022 в 10:20

В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода

Мужчина госпитализирован
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода
ДТП с пешеходом произошло накануне ночью в поселке Багдарин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Баунтовской 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 63-летнего мужчину, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

В результате наезда сельчанин получил травмы и был госпитализирован.

Фото: «Номер один»
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В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода
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с 5 по 11 октября

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