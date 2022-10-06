В Бурятии автомобиль наехал на пьяного пешехода

ДТП с пешеходом произошло накануне ночью в поселке Багдарин. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на ул. Баунтовской 31-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» наехал на 63-летнего мужчину, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.В результате наезда сельчанин получил травмы и был госпитализирован.Фото: «Номер один»