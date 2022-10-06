Происшествия 06.10.2022 в 14:15

«Россети Сибирь» заплатят за смерть работника в Бурятии

25-летний парень погиб на рабочем месте
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Текст: Лариса Ситник
«Россети Сибирь» заплатят за смерть работника в Бурятии
В суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» обратился отец погибшего молодого человека, который, исполняя трудовые обязанности, получил травмы несовместимые с жизнью и погиб. Мужчина просил взыскать с компании в качестве компенсации морального вреда 2 миллиона рублей.

«Истец испытывает колоссальные нравственные моральные страдания, на фоне тяжелых переживаний находится в депрессивном состоянии», - отмечается в иске.

На суде бабушка погибшего рабочего рассказала, что внуку на момент смерти было всего 25 лет. Смерть сына в молодом возрасте повергла истца в шоковое состояние, ухудшилось самочувствие и здоровье. Ранее с «Россетей» компенсацию морального вреда взыскали жена погибшего и его мать.

Как следует из материалов дела, молодой человек погиб в результате несчастного случая на производстве. Его причиной, согласно результатам проверки, стали неудовлетворительная организация производства работ, нарушение технологического процесса. Комиссия по расследованию несчастного случая установила грубую неосторожность рабочего в размере 15%.

С учетом указанного, суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между бездействием ответчика, который надлежащим образом не обеспечил безопасность при производстве работ, недостаточно контролировал соблюдение работниками правил охраны труда и причинением вреда здоровью рабочего, повлекшем его смерть. Соответственно, ответчик обязан компенсировать моральный вред, причиненный истцу в связи со смертью сына.

Суд решил удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда частично, определив размер компенсации в сумме 400 тысяч рублей.

«Россети Сибирь» обжаловали решение суда, в настоящее время их апелляция ушла в Верховный суд.

Фото: «Номер один»
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