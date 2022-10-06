«Россети Сибирь» заплатят за смерть работника в Бурятии

В суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» обратился отец погибшего молодого человека, который, исполняя трудовые обязанности, получил травмы несовместимые с жизнью и погиб. Мужчина просил взыскать с компании в качестве компенсации морального вреда 2 миллиона рублей.«Истец испытывает колоссальные нравственные моральные страдания, на фоне тяжелых переживаний находится в депрессивном состоянии», - отмечается в иске.На суде бабушка погибшего рабочего рассказала, что внуку на момент смерти было всего 25 лет. Смерть сына в молодом возрасте повергла истца в шоковое состояние, ухудшилось самочувствие и здоровье. Ранее с «Россетей» компенсацию морального вреда взыскали жена погибшего и его мать.Как следует из материалов дела, молодой человек погиб в результате несчастного случая на производстве. Его причиной, согласно результатам проверки, стали неудовлетворительная организация производства работ, нарушение технологического процесса. Комиссия по расследованию несчастного случая установила грубую неосторожность рабочего в размере 15%.С учетом указанного, суд пришел к выводу о наличии прямой причинно-следственной связи между бездействием ответчика, который надлежащим образом не обеспечил безопасность при производстве работ, недостаточно контролировал соблюдение работниками правил охраны труда и причинением вреда здоровью рабочего, повлекшем его смерть. Соответственно, ответчик обязан компенсировать моральный вред, причиненный истцу в связи со смертью сына.Суд решил удовлетворить требования истца о компенсации морального вреда частично, определив размер компенсации в сумме 400 тысяч рублей.«Россети Сибирь» обжаловали решение суда, в настоящее время их апелляция ушла в Верховный суд.Фото: «Номер один»