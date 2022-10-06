Происшествия 06.10.2022 в 14:44

В Бурятии пьяный сельчанин зарезал пенсионера

После расправы мужчина вымыл руки и ушел домой
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пьяный сельчанин зарезал пенсионера
Правоохранители Бурятии раскрыли убийство 77-летнего жителя села Джида, совершенное 1 октября в одном из домов поселка. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний знакомый потерпевшего, с которым они вместе употребляли спиртное, а затем поссорились. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как рассказали в Следственном комитете, несколько лет назад обвиняемый приехал в село Джида из другого региона и занимался временными подработками на фермах. Вечером 1 октября он находился с приятелем в гостях у сожительницы потерпевшего. Все вместе они распивали спиртные напитки.

Поздно ночью пьяный злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у хозяйки дома 5 тысяч рублей, чтобы направиться за очередной порцией алкоголя. Однако 77-летний сожитель женщины попытался ему помешать. В зале между мужчинами произошла ссора, в ходе которой более молодой собутыльник схватил нож и нанес им множество ударов в грудь и шею пенсионера. От полученных ран тот скончался на месте.

После расправы мужчина вымыл руки, нож и ушел домой. Проснувшись утром, сожительница обнаружила пенсионера мертвым. Опомнившись, она попросила соседей вызвать скорую и полицию.

«В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», - сообщили в следственном ведомстве.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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