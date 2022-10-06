В Бурятии на реке перевернулась лодка с тремя мужчинами

Днём 5 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что на реке Тунка в районе Койморских болот опрокинулась лодка, в которой находились трое мужчин. Двое из них выбрались на берег самостоятельно, а третий утонул.«Прибыв на место происшествия, спасатели обследовали 4 квадратных км водного массива и береговой линии. К поиску мужчины привлекались сотрудники полиции, родственники и местное население. 6 октября в 300 метрах от места происшествия, родственниками погибшего обнаружили тело мужчины на глубине двух метров. Они извлекли из реки тело утонувшего и передали полицейским», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По уточнённой информации, лодка перевернулась в результате передвижения по ней одного из потерпевших. Также выяснилось, что мужчины находились в лодке без спасательных жилетов.Фото: МЧС Бурятии