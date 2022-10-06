Происшествия 06.10.2022 в 16:21
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили подростка
ДТП произошло на отремонтированной дороге, где не успели нанести «зебру»
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.
«По предварительным данным, сегодня днём на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Мокрова 59-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил подростка. В результате наезда 14-летний мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции отметили, что на данном участке дороги ведутся ремонтные работы, в связи с чем там не успели нанести дорожную разметку.
Фото: ГИБДД Бурятии
«По предварительным данным, сегодня днём на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Мокрова 59-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб» сбил подростка. В результате наезда 14-летний мальчик с травмами госпитализирован в медицинское учреждение», - сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции отметили, что на данном участке дороги ведутся ремонтные работы, в связи с чем там не успели нанести дорожную разметку.
Фото: ГИБДД Бурятии
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