Происшествия 06.10.2022 в 17:16

В Бурятии суд отпустил всех фигурантов «сиротского дела» на свободу

После рассмотрения апелляций реальные сроки чиновнику и бизнесмену заменили на условные
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Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии суд отпустил всех фигурантов «сиротского дела» на свободу
Сегодня Верховный суд Бурятии изменил приговор по громкому уголовному делу о строительстве домов для детей-сирот в селе Сотниково. Напомним, речь идёт о деле, где пострадавшими оказались десятки сирот, которым выделили неблагоустроенные квартиры, позже признанные непригодными для проживания. По нему проходило пятеро обвиняемых. Это застройщик Сергей Домшоев, бывший заместитель министра строительства РБ Сергей Рыбальченко, экс-глава Иволгинского района Бимба Дымбрылов и его подчиненные - чиновники администрации Булат Иванов и Зоригто Мижитов.

Само дело возбудили еще в 2018 году. Отметим, изначально следствие обвиняло Рыбальченко, Дымбрылова, Иванова и Мижитова в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а бизнесмена Домшоева - в мошенничестве в особо крупном размере. Однако в ходе рассмотрения дела Советский райсуд Улан-Удэ переквалифицировал ряду фигурантов обвинение. Так, Рыбальченко, Дымбрылова и Иванова в итоге осудили по более мягкой статье «халатность» и приговорили к штрафам в размере 350, 250 и 210 тысяч рублей соответственно. Но даже от этого наказания их освободили в связи с истечением сроков давности.

В итоге реальные сроки – 4 и 3 года колонии общего режима – получили лишь Сергей Домшоев и Зоригто Мижитов. После оглашения приговора их взяли под стражу прямо в зале суда.

В ходе рассмотрения апелляционных жалоб в Верховном суде Бурятии адвокаты заявили о полной невиновности подзащитных. В итоге суд изменил Домшоеву и Мижитову сроки с реальных на условные. И сегодня оба должны покинуть СИЗО и выйти на свободу. Суд оставил без изменения мягкий, можно сказать фактически оправдательный приговор и Бимбе Дымбрылову.

- Мы полностью удовлетворены решением вышестоящей инстанции, - сообщил адвокат Тимур Асалханов.

Фото: «Номер один»
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