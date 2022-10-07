Происшествия 07.10.2022 в 09:28
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
Автомобиль мужчины слетел с дороги и перевернулся
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло около 5 часов вечера 6 октября на дороге между Никольском и Хошун Узуром в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии водитель получил травмы, в состоянии комы его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии водитель получил травмы, в состоянии комы его госпитализировали в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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