Происшествия 07.10.2022 в 09:28

В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП

Автомобиль мужчины слетел с дороги и перевернулся
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
ДТП произошло около 5 часов вечера 6 октября на дороге между Никольском и Хошун Узуром в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии водитель получил травмы, в состоянии комы его госпитализировали в больницу.

Фото: ГИБДД Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

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