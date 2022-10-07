В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП

ДТП произошло около 5 часов вечера 6 октября на дороге между Никольском и Хошун Узуром в Мухоршибирском районе. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 49-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.В результате аварии водитель получил травмы, в состоянии комы его госпитализировали в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии