Происшествия 07.10.2022 в 09:55

Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ

Горела квартира на улице Геологической
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Текст: Константин Воронов
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
Днем 6 октября квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Геологической в Улан-Удэ произошел пожар.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.

«Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина, который был эвакуирован на улицу очевидцами и передан врачам скорой помощи. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано с верхних этажей 4 человека. Всего в тушении пожара было задействовано 25 человек и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС Бурятии.

Как сообщили в МЧС, несколькими часами ранее в Улан-Удэ произошло еще одно возгорание в многоквартирном доме по улице Моховая. Самостоятельно до прибытия пожарных из дома эвакуировались 16 человек.

- Загорание началось с электрического автомата защиты в подвале дома. Далее по технологическому отверстию пламя перешло в квартиру первого этажа, - сообщил старший инспектор Главного управления МЧС России по Бурятии Никита Юкало.

В результате пожара повреждено напольное покрытие в квартире на площади 1 квадратный метр, уничтожен электрический автомат защиты.

В обоих случаях причиной возгораний стал аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: МЧС Бурятии
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ЗУРХАЙ
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