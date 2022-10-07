Происшествия 07.10.2022 в 09:55
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
Горела квартира на улице Геологической
Текст: Константин Воронов
Днем 6 октября квартире на первом этаже пятиэтажного дома по улице Геологической в Улан-Удэ произошел пожар.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.
«Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина, который был эвакуирован на улицу очевидцами и передан врачам скорой помощи. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано с верхних этажей 4 человека. Всего в тушении пожара было задействовано 25 человек и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как сообщили в МЧС, несколькими часами ранее в Улан-Удэ произошло еще одно возгорание в многоквартирном доме по улице Моховая. Самостоятельно до прибытия пожарных из дома эвакуировались 16 человек.
- Загорание началось с электрического автомата защиты в подвале дома. Далее по технологическому отверстию пламя перешло в квартиру первого этажа, - сообщил старший инспектор Главного управления МЧС России по Бурятии Никита Юкало.
В результате пожара повреждено напольное покрытие в квартире на площади 1 квадратный метр, уничтожен электрический автомат защиты.
В обоих случаях причиной возгораний стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
Прибывшие на место происшествия огнеборцы оперативно ликвидировали возгорание. В результате пожара огнем повреждены вещи, стена и потолок в помещении кухни на общей площади 10 квадратных метров.
«Ожоги верхних дыхательных путей получил мужчина, который был эвакуирован на улицу очевидцами и передан врачам скорой помощи. Звеньями газодымозащитной службы по лестничному маршу эвакуировано с верхних этажей 4 человека. Всего в тушении пожара было задействовано 25 человек и 7 единиц техники», - рассказали в МЧС Бурятии.
Как сообщили в МЧС, несколькими часами ранее в Улан-Удэ произошло еще одно возгорание в многоквартирном доме по улице Моховая. Самостоятельно до прибытия пожарных из дома эвакуировались 16 человек.
- Загорание началось с электрического автомата защиты в подвале дома. Далее по технологическому отверстию пламя перешло в квартиру первого этажа, - сообщил старший инспектор Главного управления МЧС России по Бурятии Никита Юкало.
В результате пожара повреждено напольное покрытие в квартире на площади 1 квадратный метр, уничтожен электрический автомат защиты.
В обоих случаях причиной возгораний стал аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
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