Происшествия 07.10.2022 в 11:10

В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста

Несмотря на жалобы, Верховный суд не стал ужесточать ему наказание
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста
Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы по делу о смертельном ДТП, случившемся в Улан-Удэ в мае 2021 года.

Напомним, 10 мая на ул. Ербанова водитель трактора, убиравший улицы, перестраиваясь с трамвайных путей попутного направления на правую полосу, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП 26-летний байкер погиб на месте.


В отношении тракториста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В июле 2022 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал его виновным и приговорил к к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком 2,5 года.

Государственный обвинитель и представитель потерпевшей стороны посчитали приговор чрезмерно мягким и обжаловали его, однако безрезультатно.

«Суд апелляционной инстанции посчитал, что наказание назначено с учетом всех значимых обстоятельств по уголовному делу, является справедливым, оставив приговор без изменения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.

Фото: скриншот видео ДТП 03 RUS, ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП суд

Все новости

В Бурятии впервые появился 4G в поселке Малый Амалат
07.10.2022 в 12:22
«Просто посмотрите»
07.10.2022 в 12:20
Глава МИД: «Япония является третьим соседом Монголии и надежным партнером»
07.10.2022 в 12:14
В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста
07.10.2022 в 11:10
Мужская сборная Бурятии по настольному теннису впервые в суперлиге командного чемпионата России
07.10.2022 в 10:57
В Бурятии наградили отличившихся в спецоперации росгвардейцев
07.10.2022 в 10:46
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
07.10.2022 в 10:34
Более 100 автобусов приедут в Улан-Удэ до конца года
07.10.2022 в 10:32
Замена испорченных госномеров
07.10.2022 в 10:00
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
07.10.2022 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
07.10.2022 в 10:34
Одного человека госпитализировали после пожара в доме Улан-Удэ
Горела квартира на улице Геологической
07.10.2022 в 09:55
Возвращение в 90-е? В Бурятии расследовано уголовное дело банды рэкетиров
От вымогательства пострадали 11 человек, которые передали злоумышленникам более полумиллиона рублей
07.10.2022 в 09:34
В Бурятии водитель «Жигулей» впал в кому после ДТП
Автомобиль мужчины слетел с дороги и перевернулся
07.10.2022 в 09:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru