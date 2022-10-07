В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста

Напомним, 10 мая на ул. Ербанова водитель трактора, убиравший улицы, перестраиваясь с трамвайных путей попутного направления на правую полосу, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с мотоциклом. В результате ДТП 26-летний байкер погиб на месте.





Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционные жалобы по делу о смертельном ДТП, случившемся в Улан-Удэ в мае 2021 года.В отношении тракториста возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В июле 2022 года Железнодорожный райсуд Улан-Удэ признал его виновным и приговорил к к 3 годам лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком 2,5 года.Государственный обвинитель и представитель потерпевшей стороны посчитали приговор чрезмерно мягким и обжаловали его, однако безрезультатно.«Суд апелляционной инстанции посчитал, что наказание назначено с учетом всех значимых обстоятельств по уголовному делу, является справедливым, оставив приговор без изменения», - сообщили в Верховном суде Бурятии.Фото: скриншот видео ДТП 03 RUS, ГИБДД Бурятии