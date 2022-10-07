Жительница Улан-Удэ зарезала избившего ее сожителя

3 октября в квартире одного из домов на проспекте Строителей в Улан-Удэ произошло убийство 48-летнего мужчины. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 46-летнюю сожительницу покойного. В ходе допроса женщина дала подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.Как рассказали в Следственном комитете Бурятии, обвиняемая вместе с потерпевшим с раннего утра употребляли дома алкоголь. Днем во время общения между сожителями возникла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе мужчина несколько раз ударил сожительницу по лицу. Не выдержав натиска от близкого человека, женщина схватила кухонный нож и ударила им в спину агрессора.Спустя некоторое время домой вернулся сын женщины, который вызвал скорую. Однако к тому времени мужчина уже скончался.«В настоящее время обвиняемая заключена под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы», сообщили в следственном ведомстве.Фото: Следственный комитет Бурятии