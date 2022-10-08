В Улан-Удэ ищут поджигателя баннера с буквой «V»

Полиция Бурятии ищет злоумышленника, который вчера вечером поджог баннер с буквой «V», размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. Инцидент был снят на видео и попал в соцсети.«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - сообщают власти.Фото: скриншот видео