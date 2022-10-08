Происшествия 08.10.2022 в 10:29

В Улан-Удэ ищут поджигателя баннера с буквой «V»

Инцидент произошел накануне вечером
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ ищут поджигателя баннера с буквой «V»
Полиция Бурятии ищет злоумышленника, который вчера вечером поджог баннер с буквой «V», размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. Инцидент был снят на видео и попал в соцсети.

«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - сообщают власти.

Фото: скриншот видео
Теги
поджог

Все новости

В Улан-Удэ ищут поджигателя баннера с буквой «V»
08.10.2022 в 10:29
Прокурор вернул воду жителям микрорайона в Улан-Удэ
08.10.2022 в 09:24
Бичурский «олигарх» против мясного гиганта
08.10.2022 в 07:00
«Мобилизация не только военная, но и общества»
07.10.2022 в 19:11
В Улан-Удэ строительство домов в Новом Зеленом идет под контролем специалистов
07.10.2022 в 15:25
Сэрэгтэ татагдаһан эрхэтэдтэй Владимир Павлов уулзаба
07.10.2022 в 15:16
Жительница Улан-Удэ зарезала избившего ее сожителя
07.10.2022 в 15:08
Лесники Бурятии съездили за 1000 км, доказывая важность любви и надежного тыла
07.10.2022 в 14:31
В Бурятии ищут особо опасного преступника
07.10.2022 в 13:38
Улан-Удэнский авиазавод открыл «Точку рационализаторства»
07.10.2022 в 12:58
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 октября

Читайте также
Жительница Улан-Удэ зарезала избившего ее сожителя
Удар ножом в спину оказался для мужчины смертельным
07.10.2022 в 15:08
В Бурятии ищут особо опасного преступника
В 2014 году в составе вооруженной группы он совершал разбойные нападения на магазины и АЗС в. Улан-Удэ
07.10.2022 в 13:38
В Улан-Удэ тракторист получил условный срок за гибель мотоциклиста
Несмотря на жалобы, Верховный суд не стал ужесточать ему наказание
07.10.2022 в 11:10
В Бурятии суточный прирост больных COVID-19 упал ниже 40
В стационарах получают лечение 77 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее
07.10.2022 в 10:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru