Происшествия 08.10.2022 в 10:29
В Улан-Удэ ищут поджигателя баннера с буквой «V»
Инцидент произошел накануне вечером
Текст: Константин Воронов
Полиция Бурятии ищет злоумышленника, который вчера вечером поджог баннер с буквой «V», размещенный на памятнике Ленину на площади Советов в Улан-Удэ. Инцидент был снят на видео и попал в соцсети.
«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - сообщают власти.
Фото: скриншот видео
«Сотрудниками полиции проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника», - сообщают власти.
Фото: скриншот видео
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