Происшествия 08.10.2022 в 19:57
В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге баннера подростков
17-летние парни уже признали свою вину и раскаялись в содеянном
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в Улан-Удэ сотрудники полиции и ФСБ задержали двух 17-летних подростков, подозреваемых в поджоге баннера с буквой «V», размещенный на памятнике Ленину на площади Советов. Инцидент произошел вчера поздним вечером, видео происшествия попало в соцсети.
«Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщили в МВД Бурятии.
Известно, что оба подростка проживают в Улан-Удэ, один из них – студент городского колледжа.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»
«Молодые люди раскаялись в совершенном деянии и полностью признали свою вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ», - сообщили в МВД Бурятии.
Известно, что оба подростка проживают в Улан-Удэ, один из них – студент городского колледжа.
Фото: скриншот видео паблика «Весь Улан-Удэ»
Тегивандализм