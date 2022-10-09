В Улан-Удэ страшное ДТП произошло на пустой дороге

ДТП произошло на безлюдном перекрёстке улицы Николая Петрова и улицы Октябрьская, с участием Тойоты Ярис, водитель которой ехал по главной дороге, в направлении улицы Лимонова и Лады, выезжавшей со второстепенной дороги.Всех участников ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии, трое пострадавших, сообщает паблик Аварийный Комиссар «Кузов Салон» Улан-Удэ.