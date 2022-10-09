Происшествия 09.10.2022 в 09:51

В Улан-Удэ страшное ДТП произошло на пустой дороге

Троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ страшное ДТП произошло на пустой дороге
ДТП произошло на безлюдном перекрёстке улицы Николая Петрова и улицы Октябрьская, с участием Тойоты Ярис, водитель которой ехал по главной дороге, в направлении улицы Лимонова и Лады, выезжавшей со второстепенной дороги.

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 Всех участников ДТП госпитализировали в тяжелом состоянии, трое пострадавших, сообщает паблик Аварийный Комиссар «Кузов Салон» Улан-Удэ. 



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